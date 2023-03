Messi vai receber uma proposta de 220 milhões de euros por temporada

Na Arábia Saudita continuam a sonhar com o craque argentino, que pode juntar-se a Ronaldo no campeonato local.

Em final de contrato com o PSG, Messi ainda não acertou um novo contrato com o emblema parisiense e os rumores sobre uma mudança de ares na próxima época aumentam de tom. Já apontado ao futebol dos Estados Unidos, o astro argentino parece ter, igualmente, uma porta aberta na Arábia Saudita.

É este último ponto que merece destaque por parte do jornal espanhol Marca. A publicação refere que o Al Hilal, que recentemente disputou e perdeu a final do Mundial de Clubes com o Real Madrid, continua a pensar no avançado e pretende oferecer-lhe um contrato idêntico ao que Cristiano Ronaldo tem no Al Nassr: 220 milhões de euros por ano.

Jorge Messi, pai e representante do jogador, esteve em Riade na passada terça-feira, ao que tudo indica por razões comerciais, mas o que também faz levantar a especulação.