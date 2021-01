Messi vai processar jornal El Mundo pela divulgação do contrato com o Barcelona

epa08888900 FC Barcelona's striker Lionel Messi reacts during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Sociedad at Camp Nou stadium in Barcelona, Catalonia, Spain, 16 December 2020. EPA/Alejandro Garcia

Redação com Lusa

Jornal espanhol fez manchete, este domingo, com os valores relativos ao atual contrato do craque argentino com o clube da Catalunha

O futebolista argentino Lionel Messi anunciou, este domingo, que vai processar o jornal espanhol El Mundo, por este ter revelado os valores do contrato assinado com o Barcelona, que ascende a 555 milhões de euros ao longo de quatro temporadas.

O valor, a cobrar entre 2017/18 e a temporada que finda em junho deste ano, transforma o vínculo entre o crque argentino e os catalães no mais caro da história do desporto, batendo o de Patrick Mahomes com os Kansas City Chiefs, equipa de futebol americano.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, os advogados do futebolista planeiam agora "implicar aqueles que dentro do clube acederam ao contrato e o denunciaram" ao referido jornal espanhol.

Também o Barcelona respondeu à publicação do órgão de comunicação social ao negar categoricamente ter feito a divulgação do contrato e também eles vão processar judicialmente o periódico do país-vizinho.

O desagrado com o assunto do momento nos culés uniu ainda os três candidatos ao cargo de presidente do emblema espanhol: Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa.