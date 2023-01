"Messi vai jogar na Arábia Saudita nos próximos meses. E até posso dizer em que clube"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O piloto catari e primo do dono do PSG Nasser Al-Attiyah, que está a correr no Dakar'2023, acredita que Messi vai jogar na Arábia Saudita, tal como Cristiano Ronaldo.

Nasser Al-Attiyah, atual líder da classificação geral dos automóveis no Dakar'2023, assegura que Lionel Messi vai jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita, em breve. O piloto catari, primo de Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Catar e dono do PSG, afirmou que um regresso ao Barcelona será muito difícil.

"Pelo que vejo, até depois de Cristiano Ronaldo ter sido contratado pelo Al Nassr por um valor milionário, tenho a certeza de que o Messi, dentro de três a seis meses, vai jogar na Arábia Saudita. Vocês vão ver. E até posso dizer em que clube: estou seguro de que vai ser o Al Hilal", afirmou o quatro vezes campeão do Dakar, em entrevista ao Mundo Deportivo.

"É difícil o Messi voltar ao Barcelona. O PSG tem uma economia muito forte, tem um bom equilíbrio e um plano muito claro", vincou.

Nasser Al-Attiyah defendeu também que é importante ter "grandes nomes na liga saudita" para que as pessoas se foquem no futebol daquele país e para que o desporto se desenvolva, a ponto de a Arábia Saudita poder receber o Mundial'2030.