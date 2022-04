PSG visita o Angers na quarta-feira e Pochettino não poderá contar com Messi, que está lesionado.

A contas com uma inflamação do tendão de Aquiles esquerdo, Lionel Messi está fora do próximo jogo do PSG, marcado para as 20h00 de quarta-feira, no reduto do Angers. Uma partida que pode confirmar o título dos parisienses, refira-se.

Para festejar já nesta jornada, o emblema orientado por Mauricio Pochettino terá de bater de fazer melhor resultado que o Marselha, que vai defrontar o Nantes.