"Messi vai estar no PSG no próximo ano. Estou a falar a sério"

Daniel Riolo, jornalista da RMC Sport, adianta que o astro argentino será jogador do PSG em 2020/21.

Neymar foi contundente após uma excelente exibição na vitória do PSG frente ao Manchester United, por 3-1, na noite de quarta-feira de Liga dos Campeões. O grande objetivo do craque brasileiro passa por "voltar a jogar com Messi".

Estas foram as palavras do camisola 10 dos parisienses, que muito têm dado que falar na imprensa internacional nas últimas horas. Messi, como se sabe, expressou no verão o desejo de deixar o Barcelona, mas acabou por permanecer, garantindo que cumpriria contrato. O vínculo com os catalães expira em junho de 2021 e, esta quinta-feira, houve quem assegurasse que, na próxima temporada, o astro argentino estará ao lado de Neymar no... PSG.

"Messi estará no PSG no próximo ano. Estou a falar a sério. Messi estará no PSG no próximo ano", vincou Daniel Rolo, jornalista francês do canal RMC Sport.

O clube que tem sido apontado com mais insistência como possível destino de Messi tem sido o Manchester City. Contudo, o treinador da equipa inglesa, Pep Guardiola, já disse que tem o desejo de ver o avançado de 33 anos "terminar a carreira no Barcelona".