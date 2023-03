Messi vai estar na Arábia Saudita neste mês de março

Avançado do PSG vai viajar para a Arábia Saudita enquanto embaixador do turismo daquele país do Médio Oriente.

Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, anunciou, através das redes sociais, que Lionel Messi vai estar naquele país do Médio Oriente, sem revelar detalhes sobre a data em concreto ou os locais que vai visitar. O avançado argentino é embaixador do turismo da Arábia Saudita e esta viagem faz parte de um acordo assinado entre as partes.

"Estou feliz por anunciar a vinda do embaixador do turismo e estrela de futebol Lionel Messi, bem como a família e amigos, à Arábia Saudita este mês. Será a segunda visita de Messi ao nosso país", lê-se num "tweet" de Ahmed Al Khateeb.

Segundo o jornal britânico The Athletic, Messi ganha quase 30 milhões de euros por ano com o contrato de patrocínio que assinou com o estado saudita, em maio de 2022.