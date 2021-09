Messi: uma conversa privada e uma certeza que chega de França

Messi pareceu surpreendido com decisão de Pochettino

Últimas informações apontam para uma conversa com o treinador do PSG. Tudo bem entre as partes.

Não há qualquer tipo de problema entre Lionel Messi e Mauricio Pochettino. Esta é, pelo menos, a garantia dada pela RMC Sport. O órgão de informação francês informa que o astro argentino e o treinador do PSG tiveram uma reunião, na qual abordaram a substituição na partida com o Lyon e que tanto tem dado que falar.

Atacado por todos os lados por ter tirado Messi de campo quando o marcador ainda estava em 1-1 (PSG acabou por vencer), Mauricio Pochettino quis, afinal, preservar o jogador. O avançado argentino tinha vindo a apresentar queixas no joelho esquerdo durante a partida e o técnico optou por não forçar uma lesão, contrariando o desejo do ex-Barcelona de permanecer em campo.