Messi, um "jogador diferente" e a meta do PSG: "Todos sabem..."

Astro argentino deixou elogios a Mbappé, comentou parceria com Neymar e deixou o mote para a época no PSG.

Lionel Messi, em entrevista ao ex-jogador do Barcelona Hristo Stoichkov, na TV TUDN, canal de televisão dos Estados Unidos, deixou elogios rasgados ao colega de equipa Kylian Mbappé: "É um jogador diferente, forte no um para um, vai para o espaço, é muito rápido, tem muitos golos e vem provando isso há anos. Nos próximos anos, ele estará entre os melhores."

Em Paris, Messi reencontrou um velho amigo, Neymar, sendo que venceram diversos títulos, incluindo uma Liga dos Campeões. "Passámos muito tempo no Barcelona. Gostaria de ter estado mais com ele lá, mas a vida voltou a juntar-nos em Paris. Adoro jogar com ele e estar com ele no dia a dia", afirmou o argentino.

O trio do PSG está numa grande fase. Mbappé conta com dez golos, Neymar com 11 golos e oito assistências, enquanto Messi Messi marcou seis vezes e fez oito assistências também.

"O objetivo toda a gente sabe... O PSG quer ganhar a Champions há muito tempo. A eliminação no ano passado foi muito difícil, como aconteceu. Tínhamos feito dois grandes jogos contra o Real Madrid e falhámos nos pequenos detalhes. É uma competição difícil de vencer, pois nem sempre vence o melhor e é decidido por pequenos detalhes", completou Messi.

Messi e companhia irão defrontar o Benfica no próximo dia 5 de outubro, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ambos os clubes só somaram vitórias até agora na competição e seguem com seis pontos cada.