"Saída de Messi é um dos episódios mais dolorosos do futebol espanhol"

O ex-presidente do Deportivo e ex-embaixador da LaLiga Augusto César Lendoiro lamentou a ida de Messi para o PSG.

A saída de Messi do Barcelona rumo a Paris continua a dar que falar. Esta quinta-feira foi a vez do ex-presidente do Deportivo e ex-embaixador da LaLiga Augusto César Lendoiro lamentar efusivamente a saída do internacional argentino do futebol espanhol.

"A triste realidade levou-nos a viver, de uma forma tão absurda como inesperada, um dos episódios mais dolorosos da história do futebol espanhol. Foi muito difícil ver o melhor jogador do mundo sair, depois de Cristiano saída nos últimos anos (Ronaldo) e Neymar. As três grandes figuras mundiais partiram em cinco anos", afirma em artigo escrito à EFE.

Lendoiro pediu ainda que os novos dirigentes do futebol espanhol parem para "reflectir sobre o real valor da LaLiga e sobre a dependência de Madrid, Barça ou Atlético terem grandes estrelas".

"Estou convencido de que este dano, talvez irreparável, não pode ser atribuído a uma só pessoa, porque, embora Tebas, Laporta e Messi não queiram assumir a responsabilidade que lhes corresponde neste absurdo, é evidente que todos eles o têm neste final infeliz", acrescentou.