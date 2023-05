Messi ultrapassa Cristiano Ronaldo como maior goleador das "big-5"

Avançado do PSG chegou aos 496 golos nos cinco principais campeonatos da Europa. Cristiano Ronaldo tem 495.

Lionel Messi marcou no empate (1-1) do PSG em Estrasburgo, no jogo que deu o título aos parisienses, e tornou-se no maior goleador dos cinco principais campeonatos do futebol europeu, ultrapassando Cristiano Ronaldo. O internacional argentino chegou aos 496 tentos, mais um do que CR7.

La Pulga marcou 474 golos ao serviço do Barcelona, no campeonato, e chegou agora aos 22 pelo PSG. O internacional português marcou por Manchester United (103), Real Madrid (311) e Juventus (81).

Contabilizando também os golos marcados em campeonatos fora das "big-5", Cristiano Ronaldo tem mais 17 (512 no total), sendo três pelo Sporting e 14 pelo Al Nassr.