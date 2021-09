Messi: "Tratavam-me como se fosse um fracasso e como se não sentisse a camisola"

Declarações do astro argentino em entrevista concedida à ESPN.

Lionel Messi, em entrevista concedida à ESPN, falou, entre outros temas, sobre as sensações de conquistar a Copa América, título que lhe faltava e que alcançou em julho, na final frente ao Brasil (1-0, com golo de Angel Dí Maria).

"Quando ganhámos, não conseguia acreditar. Sonhava tanto com aquilo que nem sequer percebia o que estava a acontecer. Sinceramente, desfruto mais agora quando vejo as imagens do que naquele momento em que estava perdido e paralisado. Saber que não somos os melhores do mundo é um ponto de viragem para nós. Agora queremos usar este impulso para concluir o crescimento como equipa", começou por dizer.

"Finalmente tive umas férias felizes desde o primeiro ao último dia, acabava sempre por não conseguir o objetivo e os primeiros 15 dias eram amargos, sem vontade de fazer nada", continuou o astro argentino, salientando de seguida o facto de, durante um longo período, ter sido alvo de várias críticas pelos seus desempenhos na seleção.

"Houve uma parte da Imprensa que me tratou como um fracasso e como se eu não sentisse a camisola. Temos de começar por reconhecer que não somos os melhores do mundo. Não éramos os piores antes e não somos os melhores agora", concluiu o agora jogador do PSG.