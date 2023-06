"Messi? Teria tido muito valor, mas esperemos que chegue Bernardo Silva"

Hafez Al-Medlej, presidente do Comité de Marketing da Confederação Asiática de Futebol, lembrou o efeito das saídas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na LaLiga para avisar sobre o impacto que o investimento da Liga saudita em jogadores a atuar na Europa irá ter na Liga dos Campeões.

Hafez Al-Medlej, presidente do Comité de Marketing da Confederação Asiática de Futebol (AFC), concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal Koura, onde falou sobre o investimento aparentemente inesgotável que a Arábia Saudita está a tentar aplicar no seu campeonato.

Lembrando o efeito provocado pelas saídas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na LaLiga, o dirigente saudita avisou que a Liga dos Campeões irá "perder brilho" com a saída de grandes estrelas para a Liga saudita.

"A Liga dos Campeões europeia é a joia da coroa de todos os campeonatos europeus e este torneio baseia-se em dois elementos: os clubes, que são entidades gigantes e nos jogadores. A saída das grandes estrelas da Europa será um duro golpe para a Champions e o torneio vai perder grande parte do seu brilho. Temos na LaLiga um exemplo: perdeu muito com a transferência de Ronaldo para a Juventus e depois perdeu mais quando Messi foi para o PSG. A saída das estrelas da Europa vai afetar os contratos de patrocínio e televisivos", avisou.

Al-Medlej também aproveitou para comentar o fracasso do Al Hilal em relação à contratação de Lionel Messi, que preferiu uma mudança para o Inter Miami, dos Estados Unidos, piscando o olho ao internacional português Bernardo Silva e a Mohamed Salah, do Liverpool.

"Messi é o melhor futebolista neste momento e a sua contratação teria tido um grande valor. Mas não vamos compensá-la com um jogador suplente. Esperemos que chegue Bernardo Silva, do Manchester City. Também devemos começar a trabalhar na contratação de Mohamed Salah, já que tem uma popularidade arrasadora no mundo árabe e na Europa. Creio que Salah ainda tem recordes para bater no Liverpool, por isso espero que, se não vier agora, que o faça no futuro", sentenciou.