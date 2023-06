Messi terá recusado a Arábia Saudita e tem duas escolhas possíveis

O Barcelona e o Inter Miami serão os destinos que Messi admite. O Al Hilal terá sido descartado, de acordo com o jornal The Athletic.

Lionel Messi tem dois destinos possíveis para continuar a carreira: o Barcelona e o Inter Miami. A opção de assinar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, está, portanto, descartada, de acordo com o portal The Athletic.

Regressar ao Barcelona, casa do argentino, será visto com bons olhos, mas também é sabido que o clube blaugrana tem alguns obstáculos financeiros que teria de contornar para conseguir contratar o jogador que terminou contrato com o PSG. O emblema da MLS, dos Estados Unidos da América, por outro lado, teria mais facilidades a esse nível.

Na imprensa argentina, inclusive, circula a informação nas últimas horas de que Messi terá mesmo escolhido o Inter Miami para jogar.