"Messi tem de nos dar Champions, Ligue 1, Taça de França e tudo o que houver para ganhar"

Redação com Lusa

Messi é um "sonho realizado" para os adeptos do PSG, que já exigem a Champions.

O futebolista argentino Lionel Messi foi recebido em apoteose no Parque dos Príncipes por centenas de adeptos do Paris Saint-Germain, que falam de "um sonho realizado", mas reforçam a exigência de conquista da Liga dos Campeões.

"É o melhor jogador do mundo que acabou de ser contratado pelo meu clube do coração. Eu sou do Paris Saint-Germain desde pequenino e adoro o Messi, sempre quis que isto acontecesse. É um sonho realizado", disse Dylan, um jovem apoiante do PSG, em declarações à agência Lusa.

Dylan era apenas um entre centenas de apoiantes que nos últimos dias esperavam com ansiedade a assinatura do contrato que trouxe Messi até Paris e que garante a sua permanência no principal clube da capital francesa até, pelo menos, 2023.

O aparato era grande à frente do Parque dos Príncipes, com um dispositivo de segurança apertado, mas a aparição de Messi não desiludiu, com o argentino a cumprimentar os adeptos, acenando, a sorrir, impressionando graúdos e miúdos.

"O meu filho adora o Messi. Ele viu quando já estávamos aqui de férias que o Messi ia sair do Barcelona e passou o dia a chorar, depois percebemos que ele vinha para Paris e tivemos de vir aqui ao estádio. Ele conseguiu vê-lo e a emoção foi tanta que urinou um bocadinho nas calças", contou, a rir, Ramona, a mãe do pequeno Matthieu, de nove anos.

Esta família alemã foi apanhada na onda Messi que varreu Paris desde sexta-feira, quando começaram os rumores de uma eventual vinda do jogador para o clube da cidade. Desde essa data, dezenas de pessoas vieram todos os dias ao Parque dos Príncipes e ao aeroporto Le Bourget, junto à capital, para esperarem a estrela do futebol internacional.

"Ele estava sorridente, comunicou bem connosco e dizia olá, mas compreendo que ainda tenha pena de ter saído do Barcelona. Agora sei que ele vai ultrapassar tudo isso", disse Dylan.

Os primos Larbi e Mouziede chegaram demasiado tarde para ver a nova estrela, mas não deixaram de querer marcar presença. Mouziede, que vive nos arredores de Paris e é adepto do PSG, também concorda que Paris vai apagar as mágoas deixadas por este adeus repentino à Catalunha.

"Ele ainda tem uma certa nostalgia do Barcelona, mas é preciso mudar a página. Ele estava lá há 21 anos, mas vai ser bom para ele e para a família dele vir para uma nova cidade. E Paris é a cidade mais bonita do mundo, onde ele vai ser muito feliz", assegurou.

Já Larbi, nascido em Marrocos e que vive atualmente em Lille, no norte da França, é um grande fã de Messi e, se até agora o clube do coração era o Barcelona, as atenções vão dividir-se.

"O Barça é a minha equipa do coração, mas vou apoiar também o Paris Sains-Germain. Eu nunca quis vir ver um jogo do Paris Saint-Germain e agora de certeza que vou ver, até já estamos a ver datas os dois", disse Larbi.

O efeito Messi já se faz sentir nas redes sociais do clube francês, tendo ganho 850 mil novos seguidores só neste fim de semana, mas também nos seus cofres. Estima-se que o Barcelona perca anualmente 137 milhões de euros entre merchandising e patrocínios ligados ao astro argentino.

No Parque dos Príncipes, logo após a apresentação, as filas cresciam para comprar a camisola desta temporada e fazer imprimir o nome do craque argentino. Dylan, que já tinha a sua camisola, ajudou a explicar.

"Podemos ter uma versão que se chama réplica, por 90 euros, ou uma camisola profissional, como as que eles usam em campo, por 140 euros. Para mandar gravar o nome como eles fazem quando vão jogar, são mais 15 euros. É óbvio que eu tinha de ter a minha camisola", disse o francês.

Messi encontra em Paris amigos e outras superestrelas do futebol, como Neymar, Di Maria ou Mbappé, e os adeptos consideram que o talento do argentino não vai perturbar a equipa, levando sim o coletivo a voar mais alto.

"Ele tem de nos dar a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Taça de França e tudo o que houver para ganhar. Ele tem de nos fazer sonhar no campo", defendeu, Larbi.

Apesar de o PSG apresentar um plantel recheado de estrelas, Dylan diz que a porta ainda está aberta a mais um craque: "Até o Cristiano Ronaldo é bem-vindo", concluiu o sonhador adepto do Paris Saint-Germain.