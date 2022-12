Messi tem a renovação acertada com o PSG: conheça a duração

Argentino acaba contrato em junho, mas vai ficar mais uma época, com opção para outra.

A "BBC" informa que existe já um princípio de acordo entre o Paris Saint-Germain e Lionel Messi para a renovação do contrato deste com o clube francês. O vínculo atual termina no fim desta época, mas segundo a cadeia de televisão britânica o novo vínculo terá a duração de mais uma temporada com uma cláusula de opção válida até 2025 que pode ser acionada pelo clube.

Desta forma, caso o PSG pretenda, Messi poderá ficar em Paris até ao mês em que comemora os 38 anos de idade (atualmente tem 35).

O acordo começou a ser tratado com o português Luís Campos antes do Mundial, tendo ficado praticamente acertado durante a prova no Catar, país com amplas ligações ao clube.