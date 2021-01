Messi suspenso por dois jogos por expulsão na Supertaça espanhola

Messi, jogador do Barcelona

Avançado argentino do Barcelona foi admoestado com um cartão vermelho frente ao Atletico de Bilbao ao envolver-se num lance com Villalibre

O Comité de Competições da Federação espanhola anunciou, esta terça-feira, um castigo de dois jogos de suspensão a Lionel Messi face à expulsão do avançado argentino durante a final da Supertaça espanhola, perdida pelo Barcelona para o Atlético de Bilbao.

A presidente do órgão federativo, Carmen Pérez, aplicou apenas duas partidas de castigo ao craque argentino, que foi expulso pela primeira vez na carreira (ao cabo de 753 jogos), por considerar que o capitão blaugrana atingiu Villalibre de forma violenta e não sob forma de agressão declarada.

No desaire por 3-2, após prolongamento, Messi viu o cartão vermelho direto aos 120 minutos do tempo de prolongamento, depois de ter atingindo o adversário basco, lance esse que teve a intervenção do videoárbitro da partida.

Como tal, Lionel Messi deverá falhar os dois jogos do Barcelona frente ao Cornellá (Taça do Rei) e diante do Elche (20.ª jornada da La Liga), isto se o clube catalão não apresente um recurso da decisão aplicada pelo Comité de Disciplina da Federação espanhola.

Se Messi ficar obrigado a cumprir o castigo nos dois próximos jogos do Barcelona, argentino regressará à competição, curiosamente, frente ao Atletico de Bilbao, em jogo da 21.ª jornada do campeonato espanhol, marcado para 31 de janeiro.