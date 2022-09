Messi: "Sinto que estou diferente do ano passado, voltei a divertir-me"

O astro argentino assinou dois golos e uma assistência na vitória da Argentina sobre as Honduras (3-0) e admitiu que o facto de ter reencontrado a alegria no futebol ajudou a que regressasse à melhor forma.

Lionel Messi está de volta à versão à normalidade. Depois de um ano de estreia atípico no PSG, onde ficou muito longe dos números registados em Barcelona, o astro argentino começou a época da melhor forma e, na madrugada desta sábado, apontou dois golos e uma assistência frente às Honduras (3-0).

Depois do final do jogo particular, o penúltimo que a Argentina disputou antes do arranque do Mundial de 2022, marcado para 20 de novembro, o extremo, de 35 anos, admitiu que reencontrou a felicidade no futebol, algo que ajudou a que regressasse à melhor versão.

"Sinto que estou diferente do ano passado. Sabia que ia ser assim. Disse anteriormente que passei mal e que nunca consegui encontrar-me. Já contava com algo assim, mas agora as coisas mudaram. Este ano é diferente. Comecei com outra cabeça, estou mais adaptado ao clube, ao balneário, aos companheiros e ao estilo de jogo do PSG. A verdade é que sinto que estou bem. Voltei a divertir-me", garantiu.

Questionado sobre as aspirações da Argentina no Mundial de 2022, Messi assumiu que a conquista do troféu é possível, mas frisou que a equipa está apenas focada no presente.

"Temos muita ambição. Ainda falta algum tempo, mas estamos tranquilos e temos de estar bem nos nossos clubes para chegar ao Mundial da melhor maneira possível. Temos uma grande equipa para o Mundial, mas é preciso ir passo a passo. Temos de aproveitar cada momento que estamos juntos, preparar a equipa com seriedade e trabalhar", salientou.

A seleção albiceleste ainda vai realizar mais um jogo particular de preparação para o Mundial do Catar, recebendo a congénere da Jamaica na madrugada de quarta-feira (1h00).