"Messi será celebrado pelos adeptos no Parque dos Príncipes, não há razão para que não o seja"

A Argentina bateu a França na final do Mundial do Catar e as comemorações geraram polémica, mas Galtier espera que os adeptos recebam Messi com alegria

Messi foi recebido no centro de treinos do PSG com guarda de honra em homenagem ao título de campeão do mundo conquistado no Catar e o técnicos dos parisinos, Christophe Galtier, afirmou em conferência de Imprensa que espera que os adeptos também celebrem a presença de Messi.

A Argentina bateu precisamente a França na final do Mundial e as celebrações dos argentinos, em particular de Dibu Martínez, deixaram os gauleses (e não só) irritados, mas Galtier espera uma boa receção a Messi, que deve voltar ao ativo no dia 11 de janeiro, contra o Angers.

"Léo teve pouco mais de 12 dias para recuperar. Ele não jogará esta sexta-feira. Estamos a assegurar que ele esteja pronto para o próximo jogo [da Ligue 1, marcado para 11 de janeiro, frente ao Angers]. Ele fez um Mundial extraordinário e com muito esforço físico. Estarei atento ao que ele me disser. Era importante que ele fosse celebrado no centro de treinos. Ele ficou um pouco emocionado", começou por dizer o técnico.

Uma celebração especial no Parque dos Príncipes? Galtier considera que "não há necessidade", mas espera que seja bem recebido: "Ele é um campeão mundial e temos muita sorte em tê-lo. Atrevo-me a dizer que ele será celebrado pelos adeptos no Parque dos Príncipes, não há razão para que não o seja".

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo aguarda saída de um jogador estrangeiro para ser inscrito pelo Al Nassr O Al Nassr já tem no plantel oito jogadores de nacionalidade estrangeira - o limite naquele campeonato. Cristiano Ronaldo é o nono, pelo que terá de haver uma saída para que o português seja inscrito.