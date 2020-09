Messi sem rodeios: "Já deixei passar várias coisas, algumas doeram-me muito"

O astro argentino do Barcelona assumiu erros ao longo do verão, mas também deixou alguns recados.

Lionel Messi abriu o livro em conversa com o jornal Sport e, depois de ter assumido alguns erros ao longo das últimas semanas, em que esteve com um pé fora do Barcelona, aproveitou também para deixar alguns recados.

"Entendo que poderá haver quem pense que deveria ter ficado calado e deixado passar, como já deixei tantas outras coisas. Mas houve algumas nas últimas semanas que me doeram muito", atirou o astro argentino do clube catalão, garantindo "total compromisso com a camisola" do Barça:

"Quem me conhece sabe que não sou capaz de jogar de outra forma que não seja para ganhar e para dar tudo no relvado. Foi sempre assim durante toda a minha carreira e isso não vai mudar. O meu compromisso com esta camisola e este emblema é total, segue intacto", rematou Messi, citado pelo Sport.