Messi: "Se não fosse campeão do mundo, não continuaria na seleção"

Em entrevista ao programa "La Llave de la Eternidad", da televisão argentina TV Pública, Lionel Messi abordou o futuro na seleção albiceleste e no Inter Miami, clube da MLS onde fará a estreia em breve.

Até quando jogará na seleção da Argentina? "Pela lógica, pela minha idade, será por pouco tempo. Mas não sei exatamente quando vai ser esse momento. Penso no dia a dia, em desfrutar de tudo o que estamos a viver. Vai acontecer quando tiver de acontecer. Depois de ter conquistado tudo nestes últimos tempos, resta desfrutar e Deus dirá quando é o momento."

A conquista do Mundial'2022: "Se não fosse campeão do mundo, não continuaria na seleção. Para mim, a seleção é o máximo que se pode atingir e houve épocas que foram muito más para mim. Quando estava no meu melhor momento no Barcelona, a ganhar Ligas dos Campeões, campeonatos, prémios individuais, mas ia à seleção e sofria muitíssimo... E a minha família também."

Assinou pelo Inter Miami: "Estamos felizes pela decisão que tomámos e com vontade de encarar o novo desafio. A minha mentalidade e a minha cabeça não vão mudar e vou tentar, naquele que for o meu papel, dar o máximo por mim e pelo clube, para continuar ao melhor nível."