Messi: "Se fosse pelo dinheiro tinha ido para a Arábia Saudita"

Entrevista de Messi ao Sport e ao Mundo Deportivo

Motivos da decisão de ir para o Inter Miami: "Hoje em dia, olho para além do aspeto desportivo, que obviamente também me interessa muito, mas muito mais para a família e o bem-estar. Se fosse uma questão de dinheiro, teria ido para a Arábia ou para outro sítio qualquer, onde me oferecessem muito dinheiro. A minha decisão foi tomada por outras razões e não por dinheiro."

Saída do Barcelona agastou: "Durante a minha carreira no Barcelona fui acusado de muitas coisas que não eram verdadeiras e estava um pouco cansado disso. Não queria voltar a passar por tudo aquilo. E bem, quando tive de sair, também disseram que Laliga tinha aceitado tudo, mas acabou por não ser possível, tive medo que voltasse a acontecer a mesma coisa e que tivesse de andar a correr como fiz na altura: tive de vir para Paris, ficar num hotel durante muito tempo com a minha família, com os meus filhos a irem para a escola e ainda estar no hotel. Queria tomar a minha própria decisão. Foi por isso que não regressei do Barça."

Mágoa pela saída do Barcelona: "Foi muito difícil, muito difícil e uma das razões, como acabei de explicar, era não voltar a passar por tudo aquilo. Foi um período muito mau. Chegámos com a ilusão de todos os anos de recomeçar e treinar, os miúdos com a escola, com os amigos, com a rotina... Quando estava tudo pronto para assinar, de um dia para o outro não se podia fazer. Depois, disseram-me que não era possível, que tinha de sair do clube e que tínhamos de começar a correr e a procurar uma equipa, tomar uma decisão à pressa e passar por tudo o que tínhamos de passar, o que foi difícil."

Menos mediatismo: "Teria gostado regressar ao Barcelona. Também estou num momento em que quero sair um pouco da ribalta, para pensar mais na minha família. Como já disse, tive dois anos em que estava tão mal que não desfrutei. Aquele mês foi espectacular para mim, quando ganhámos o Campeonato do Mundo, mas, tirando isso, foi um período difícil para mim e quero voltar a desfrutar, desfrutar da minha família, dos meus filhos, do dia a dia. Foi por isso que o Barcelona não aconteceu. Depois de ter conseguido tudo e o Campeonato do Mundo que eu tanto queria, estava à procura de outra coisa e de um pouco de paz e tranquilidade."