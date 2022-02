"Messi? Se eu fosse o PSG, centrar-me-ia em formar uma equipa à volta de Mbappé"

Declarações de David Ginola, antigo jogador francês - tornou-se a primeira grande estrela francesa do PSG, eliminando o Real Madrid da Taça UEFA em 1993 -, em entrevista ao jornal "As".

Messi: "Digo sempre que depois de 13 anos no Barcelona e de estar adaptado ao sistema, encontras-te com 34 anos num outro ambiente e é difícil. Apesar de ainda ser um dos melhores em campo, fisicamente é complicado adaptar-se. No Barcelona, toda a equipa jogava para ele, ele jogava para a equipa e conhecia tudo, os companheiros, a equipa, o clube, a cidade. Em Paris é diferente. A chegada de Messi, a nível mediático, é extraordinária para o PSG, mas saber se desportivamente vai funcionar... Não sei. Se me coloco na pele de Messi, acho que a sua chegada ao PSG foi mais para ir terminado a carreira, porque o impacto mediático foi gigantesco, algo que pode desgastar. Acho que desportivamente foi um grande golpe do PSG, mas faz falta pensar no futuro, que é Mbappé. Se eu fosse o PSG, centrar-me-ia nele e formaria uma equipa à volta dele."

Mbappé pode "liderar" um projeto fora do PSG? "Kylian Mbappé não tem nenhuma barreira e pode conseguir qualquer coisa a que se proponha. Se decide ficar no PSG, ou ir para o Real Madrid, ou para Inglaterra ou para o Barcelona, tem tanta qualidade que pode fazer a diferença a qualquer momento. Quando tens tanto talento, a qualidade maior que podes adquirir é a vontade e se a unes a um grande talento, podes chegar onde quer que seja. Mbappé tem as habilidades para se converter no melhor jogador do mundo, não há nenhuma dúvida."

Possível ausência de Benzema do jogo entre PSG e Real Madrid, dos oitavos de final da Liga dos Campeões: "Se Benzema não jogar, há dois problemas. Para o Real Madrid, porque não terão o avançado capaz de marcar golos, mas também há o fator psicológico para o PSG, já que os defesas não terão pela frente o grande goleador. Se Benzema não jogar, o encontro não será o mesmo, mesmo para os espectadores e jornalistas."