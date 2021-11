Messi saiu e houve quem agradecesse: "Tem uma idade para não estar no Barça"

Transferência do argentino ainda marca a atualidade em Espanha

Entre lágrimas e lamentos, houve quem não ficasse assim tão triste com a saída de Lionel Messi do Barcelona. José Elías, presidente da Audax, empresa de energias renováveis, e empresário com ligações ao Barcelona, explicou o lado bom da despedida do argentino.

"Tinhas de criar uma nova equipa e com Messi cá dentro não conseguias. Messi tem idade suficiente para não estar no Barça", afirmou, em entrevista ao programa: "La Sotana".

Elías explicou ainda o porquê de considerar que a melhor solução teria sido vender Lionel Messi no verão de 2020.

"Se tivéssemos deixado Messi sair um ano antes, teríamos ganho algum dinheiro. Se tivéssemos amealhado 100 milhões de euros, eu teria ficado feliz com isso. O fim de Messi estava à vista; se não foi no ano passado, vai ser este ano, e transformar o Barça numa equipa vencedora significa fazer um projecto pós-Messi. Uma decisão tinha de ser tomada em algum momento", explicou.