"Messi saiu como profissional de Barcelona, Figo não", diz ex-presidente do clube

Joan Gaspart, que se expressou convicto com a permanência do argentino no PSG após 2021/22, diferenciou, sob crítica, a mudança do craque em relação ao português

Uma alegada especulação sobre a saída de Lionel Messi do PSG, face à eventual inadaptação ao clube francês, não faz sentido para Joan Gaspart. O ex-presidente do Barcelona afirmou que o avançado internacional argentino ficará em Paris.

"Não espero que Messi regresse, em breve, ao Barcelona e penso que, devido aos desejos da família, prefere ficar no Paris Saint-Germain", disse Gaspart, tendo distinguido, sob jeito de farpa, o processo do argentino em relação ao de Luís Figo.

"A sua partida afetou-o negativamente, mas saiu de forma profissional, ao contrário de Figo. A partida de Messi teve um impacto negativo maior do que a partida de Figo", apontou Gaspart, em alusão à controversa ida do português, em 2000/2001, para o maior rival espanhol: o Real Madrid.

Nessa época, a mudança de Figo para o Santiago Bernabéu, a troco de 60 milhões de euros (cláusula de rescisão então fixada pelo Barcelona), despoletou a ira dos adeptos culés, que passaram a apupar Figo quando atuava em Camp Nou.