"Messi riu bastante quando lhe disse que o Inter Miami estava no último lugar"

Uma curiosa revelação de Aguero, antigo companheiro de seleção e amigo do astro.

Kun Aguero jogou ao lado de Lionel Messi na seleção da Argentina e revelou, em conversa com a ESPN, um curioso diálogo com o astro, no qual informou o futuro jogador do Inter Miami da delicada posição da equipa no campeonato dos Estados Unidos.

"Conversámos há um tempo atrás e falei-lhe da classificação. Eu disse: 'ouve, a tua equipa está em último, é melhor que a coloques em nono, oitavo, para entrar no play-off da MLS'. Ele riu bastante", contou. "Entraremos no play-off, temos que entrar", respondeu o jogador que alinhou no PSG nas duas últimas temporadas.

Aguero não escondeu a surpresa com o novo passo de Messi na carreira. "Foi surpreendente para todos porque estavam a falar muito do Barcelona, mas, no fim das contas, a decisão é dele e creio que procurou mais a felicidade do que a pressão de continuar a ganhar", comentou.

O Inter Miami ocupa o último lugar da Confereência Leste, com 15 pontos em 17 jogos.