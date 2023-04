Messi: reunião no primeiro dia de maio com muitos milhões na mesa

Messi está em final de contrato com o PSG

Futuro do craque argentino continua a dar muito que falar.

O Al Hilal volta a ser apontado como possível destino de Messi. O craque argentino continua a ser alvo de um dos principais clubes sauditas, que irá voltar à carga, segundo informações oriundas de Itália.

Rudy Galetti, da estação televisiva SportItalia, dá conta de uma alegada viagem de uma delegação do Al Hilal a Paris, no próximo dia 1 de maio. Em cima da mesa está um contrato chorudo, que fará, caso o argentino aceite, de Messi o jogador mais bem pago da história do futebol: mais de 360 milhões de euros por temporada.

O avançado de 35 anos está em final de contrato com o PSG, onde cumpre a segunda temporada. O Barcelona, recorde-se, está também em campo para voltar a contar com o campeão mundial pela Argentina, no Catar.