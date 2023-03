Messi: renovação não avança e há um clube que o tem como "prioridade"

Craque argentino termina contrato no final da temporada com o PSG.

Depois de noticiado um princípio de acordo para a renovação de contrato entre o PSG e Messi, o astro argentino continua sem assinar um novo vínculo com o campeão francês, o que faz levantar sérias dúvidas quanto à continuidade do craque argentino na próxima temporada.

O campeão mundial pela Argentina recebe 40 milhões de euros por temporada, um valor que faz o PSG equacionar a possibilidade de libertar essa verba para o ataque ao próximo mercado de verão.

É neste contexto que o jornal francês L'Équipe garante que a hipótese de Messi rumar ao futebol dos Estados Unidos ganha força, mencionando que o Inter Miami está disposto a fazer um grande esforço para assegurar o jogador, caso este não renove com o PSG.

Jerome Meary, agente de jogadores que intermedeia transferências entre a Europa e os Estados Unidos, garantiu ao jornal que Messi "converteu-se na prioridade de Jorge Más, dono do Inter Miami" e que "as negociações intensificaram-se durante o Mundial do Catar", com o pai do futebolista.

Messi, 35 anos, cumpre a segunda época no PSG, com 65 jogos realizados e 29 golos marcados até ao momento.