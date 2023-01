Messi recorda polémica no Mundial: "Não gosto do que fiz, mas são momentos..."

Messi falou com Van Gaal e Davids no final da partida

Astro argentino recordou o "bate-boca" que teve com Wout Weghorst após a vitória da Argentina nos quartos de final do torneio, frente aos Países Baixos (3-2 no desempate por penáltis).

Lionel Messi recordou esta segunda-feira a reação polémica que teve na direção de Wout Weghorst após a vitória da Argentina nos quartos de final do Mundial'2022 (3-2 no desempate por grandes penalidades), diante dos Países Baixos.

"Não pensei, saiu no momento. Sim, sabia tudo o que tinham comentado antes do jogo, o que ele [Louis van Gaal] havia dito. Alguns colegas até me diziam: 'Viste o que ele disse?'. Ao fim disto tudo, não gosto do que fiz, não gosto de "bate-bocas" e dessas coisas. Mas bom, são momentos de muita tensão, de muito nervosismo e tudo aconteceu muito rápido", considerou "La Pulga", em entrevista ao canal TyC Sports.

"Reagi daquela forma, mas não tinha nada pensado. Não gosto de deixar essa imagem, mas são coisas que acontecem", completou Messi, revelando que ainda não reviu o jogo da final do Mundial, em que a Argentina voltou a sorrir nos penáltis, desta vez contra a França (4-3).

Em jeito de conclusão, Messi falou sobre o momento em que beijou o troféu do Mundial pela primeira vez: "Vi-a ali e não podia não o fazer. A Taça chamava-me, dizia: 'Já está, vem aqui e agarra-me que agora sim, podes tocar'. Vi-a ali a brilhar, a destacar-se naquele estádio bonito e não pensei, beijei-a porque já passei ao lado dela [na final perdida de 2014]. Precisava de fazer aquilo".