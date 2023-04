Messi recebe proposta do Al Hilal para ganhar o dobro de Ronaldo

Equipa saudita colocou em cima da mesa 400 milhões de euros por ano, o dobro do que ganha Ronaldo

O Al Hilal, da Arábia Saudita, terá formalizado uma proposta para contar com Lionel Messi a partir do próximo verão, segundo informação do especialista de mercado Fabrizio Romano.

A equipa orientada pelo também argentino Ramón Diaz colocou em cima da mesa 400 milhões de euros por ano para o campeão do mundo rumar ao país e ser rival, de novo, de Cristiano Ronaldo, agora no Al Nassr. A proposta duplica o valor do contrato de Ronaldo com o Al Nassr (o contrato do português tem ainda outras vertentes que, porém, elevam o valor).

Assobiado pelos adeptos do PSG no fim de semana, o divórcio entre o jogador e o clube está cada vez mais perto de se confirmar. Fica livre no verão e ainda não tem nenhuma decisão tomada.

Também o Barcelona e o Newell's Old Boys tentam recuperar o seu antigo jogador.

Segundo o Olé, que faz manchete com a informação, Messi prefere continuar a jogar em ligas mais competitivas.

Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo"s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023