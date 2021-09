Messi reage: "Estamos aqui há três dias. Esperaram que o jogo começasse?"

A transmissão televisiva do encontro apanhou o momento em que é notório o desconforto de Messi com toda a situação no Brasil-Argentina

O Brasil-Argentina, da fase de qualificação para o Mundial'2022, foi interrompido aos cinco minutos, quando a Polícia Federal e autoridades sanitárias brasileiras entraram no relvado.

Depois da intervenção, feita já com o jogo a decorrer, a seleção argentina deixou o relvado, acabando mais tarde por deixar o relvado após o anúncio, da CONMEBOL, que de o jogo estava cancelado.

Em causa, recorde-se, os quatro atletas argetinos que atuam em Inglaterra: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía, que, por virem precisamente desse país há menos de 14 dias, teriam de adotar um período de quarentena no Brasil. No preenchimento dos formulários, os jogadores esconderam essa informação.

A transmissão televisiva do encontro apanhou o momento em que é notório o desconforto de Messi com toda a situação. "Estamos aqui há três dias. Esperaram que o jogo começasse, porque não nos avisaram antes, porque não foram ao hotel? O mundo está a observar-nos", disse ainaa no relvado, acompanhado por um Scaloni e perante as autoridades e jogadores brasileiros.