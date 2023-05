Messi reage ao adeus de Busquets: "Obrigado pelo que fizeste dentro e fora de campo"

Sergio Busquets anunciou o adeus ao Barcelona no final da época e Messi não ficou indiferente

Sergio Busquets anunciou que coloca no final desta temporada um ponto final na sua passagem pelo Barcelona, após 15 anos na equipa principal, e Leo Messi já reagiu.

"Em campo sempre com a camisola 5, mas na realidade como jogador e como pessoa és um 10, Busi. Desejo-te as maiores felicidades na tua nova etapa e sempre, tanto para ti como para toda a tua família. Obrigado pelo que fizeste dentro e fora do campo, foram tantos os momentos que passámos juntos, muitos bons e alguns complicados também... Ficarão para sempre! Um grande abraço", escreveu Messi na sua conta de Instagram.

Rumores dão conta de que se podem voltar a juntar, seja na MLS ou na liga da Arábia Saudita.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

Leia também Rio Ave "Isto é um pesadelo, porque põe em causa o futuro do Rio Ave" ENTREVISTA >> Depois de 12 anos na I Liga, o Rio Ave desceu de divisão e teve de arrepiar caminho, conseguindo, entretanto, subir novamente e assegurar a permanência muito antes de terminar o campeonato. O presidente António da Silva Campos explica a O JOGO os segredos, assumindo que os dois últimos anos foram de grande desgaste pessoal e de risco para o clube. O clube está impedido de inscrever jogadores e aguarda pela decisão de um recurso