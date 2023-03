Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O central do Benfica fez uma tatuagem a celebrar a conquista do Mundial com imagens de Messi e o capitão da seleção argentina agradeceu

A tatuagem de Otamendi a celebrar a conquista do Mundial, com Messi incluído, deixou o capitão da seleção da Argentina deslumbrado.

"Vi montes de coisas espetaculares que se fizeram de mim e da Taça, mas que um colega, um amigo como Nico Otamendi faça esta tatuagem é algo mais que especial. Muito obrigado Ota", escreveu Messi nas redes sociais.

Otamendi respondeu-lhe: "As coisas que viste não são nada com o que nós vemos a jogar ao teu lado. Não só és um país inteiro, és a história deste desporto. Quero-te amigo".