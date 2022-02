Lewandowski: "Messi disse-me que votaria em mim para a Bola de Ouro"

Goleador do Bayern Munique afirmou publicamente, em entrevista, que o craque do PSG iria elegê-lo para fica com o prémio entregue pela revista "France Football"

Em outubro de 2021, Lionel Messi revelara que ia votar entre Neymar e Mbappé - escolheu o primeiro - para receber a Bola d'Ouro de 2021, mas o argentino terá prometido, segundo Robert Lewandowski, em atribuir o voto ao avançado polaco.

"Eu votei nele [em Messi] porque apreciei o que ele fez em 2021 e antes. Messi disse-me que votaria em mim para a Bola de Ouro. Será que a sua opinião mudou mais tarde? Não sei. Não tenho queixas, ele tomou a sua decisão e pronto", afirmou o goleador do Bayern, vencedor do The Best 2021, citado pelo jornal "Marca".

Desvalorizando o sucedido, e além de ter divulgado a confissão do craque argentino do PSG, que recebeu a sétima Bola d'Ouro na carreira de futebolista, Robert Lewandowski assumiu que dá mais valor ao prémio individual atribuído pela FIFA do que ao galardão entregue anualmente pela revista "France Football".

"Tenho pensado ultimamente e cheguei à conclusão de que o prémio da FIFA é mais importante. Na Bola de Ouro apenas os jornalistas votam, não há uma verificação clara. Por outro lado, os profissionais do futebol e a imprensa votam para o The Best. Os capitães e treinadores podem avaliar de forma mais realista e objetiva as nossas prestações", opinou o avançado do Bayern.

Lewandowskui venceu, pela segunda vez consecutiva, o prémio The Best.