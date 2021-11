Messi prevê sucesso de Xavi em Camp Nou: "Vai fazer o Barcelona crescer"

Messi, jogador argentino do PSG

"La Pulga" crê que o sucessor de Koeman "será capaz de devolver o entusiasmo" aos adeptos culés. Qualidade, historial e simbolismo pesam a favor

Antigo colega de Xavi, o argentino Lionel Messi, para quem a atualidade catalã é tema incontornável em entrevistas, antecipa sucesso ao novo treinador do Barcelona, com base na sua capacidade, tempo de ligação ao clube e a influência sobre os mais jovens.

"Creio que o Xavi é um grande treinador, sabe muito. Conhece a casa na perfeição. Viveu lá toda a sua vida, desde criança. Será capaz de devolver o entusiasmo. É alguém que os adeptos e os jogadores vão respeitar. É uma figura muito importante para os jovens que estão a aparecer, vai ensinar muito e fazer a equipa crescer, não tenho dúvidas ", afirmou o internacional argentino, em entrevista à "Marca".

Na conversa com o jornal espanhol, Messi, à semelhança do ex-companheiro de equipa, reiterou que também pretende regressar ao Barcelona, após de lá ter saído no Verão passado, rumo ao PSG, por falta de sustentabilidade financeira dos culés.

"Sempre disse que em algum momento irei voltar. É a minha casa. Vou sempre tentar ajudar o clube no que puder e, obviamente, se puder contribuir e ajudar, ficarei muito feliz", referiu Messi, que planeia assumir funções diretivas em Camp Nou.