Messi pode fazer a estreia pelo PSG e bilhetes esgotaram há mais de uma semana

Messi no treino do PSG

Os bilhetes para o Reims-PSG esgotaram há dez dias - seis mil ingressos foram vendidos antes de Messi ser oficializado como reforço - e os pedidos de acreditação também pulverizaram um recorde no estádio do Reims.

Messi pode estrear-se com a camisola do PSG no domingo, frente ao Reims, e os bilhetes (20 564) já foram todos vendidos há dez dias. Alguns foram até comprados antes de o jogador ser oficializado como reforço.

Em declarações ao jornal L'Équipe, Alexandre Jeannin, responsável pela bilheteira do estádio do Remis, explicou que seis mil ingressos foram vendidos no fim de semana anterior à chegada do argentino. E não foram só franceses a comprar... pessoas do Chile, índia, Tailândia, Egito e Coreia do Sul quiseram comprar bilhetes, assegura o funcionário.

Além disso, também os pedidos de acreditação por parte dos media subiram - foram 122 pedidos, um recorde do clube. O máximo foram 113, em 2013, num Reims-PSG, pouco depois de Beckham chegar aos parisienses.