"Messi perdeu parte do seu brilho e do seu nível ao mudar-se para o PSG"

Antigo internacional argentino Mario Kempes acredita que a saída de Messi do Barcelona foi prejudicial para as duas partes.

Mario Kempes, antigo internacional argentino com passagens por clubes como Valência e River Plate, falou sobre o compatriota Lionel Messi, elogiando o craque mas lamentando que tenha perdido parte do seu brilho ao mudar-se do Barcelona para o PSG, no último mercado de transferências de verão.

"Joguei com Maradona na seleção argentina. Acho que é o melhor da sua época e o melhor do mundo. Atualmente também está aí [na Argentina] o melhor [Lionel Messi]. Espero que a seleção argentina não dependa apenas de Messi e possa apoiar-se num grupo de vários jogadores", começou por dizer Kempes, antes de falar da saída do astro argentino do Barcelona.

"A saída de Messi do Barcelona prejudicou ambas as partes. O Barcelona perdeu Messi e isso afetou claramente os resultados da equipa. Messi também perdeu parte do seu brilho e do seu nível ao mudar-se para o PSG", afirmou, para depois abordar uma possível junção entre Mohamed Salah e Messi:

"Mohamed Salah conseguiu voltar de novo ao seu melhor nível depois de uma grave lesão frente ao Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Messi e Sala são completamente diferentes nas suas capacidades, mas são bons jogadores e espero que brilhem se jogarem juntos. Poderiam formar uma linha de ataque aterradora para qualquer rival. É melhor que Salah continue em Liverpool, tendo em conta os grandes êxitos que está a conseguir com os "reds". Nenhum jogador merece o título de melhor do mundo de forma indiscutível. Há Messi, Ronaldo, Haaland, Salah e Lewandowski..."