"Messi passou 20 anos ou mais no mesmo sítio, era o dono do Barcelona"

Criticado em França, Messi está a atravessar uma fase difícil na carreira e foi defendido por Papu Gómez.

Papu Gómez, avançado do Sevilha, defendeu o compatriota Lionel Messi das críticas de que tem sido alvo recentemente, considerando que La Pulga sofreu uma mudança considerável na sua vida e que ainda está em processo de adaptação ao PSG e a Paris.

"Parece-me que estão a ir longe demais com ele. O Leo teve problemas depois da Copa América, teve covid-19 e passou por um um mau momento. Foi a mesma coisa que me sucedeu, mas ele nunca tinha passado por isso antes. Passou 20 anos ou mais em Barcelona e de um dia para o outro teve de partir. É o mesmo sofrimento que pode acontecer a qualquer jogador, só que ele nunca passou por isso. Mudar de casa, ter de procurar outra, viver num hotel, as crianças a terem de se adaptar, outra língua, outro clima.... Todas estas são alterações que o obrigam a adaptar-se. Por vezes pode levar mais ou menos tempo", afirmou o ex-Atalanta, em entrevista à ESPN.

"O Leo era o dono do Barcelona. Chegar a uma equipa que joga de forma diferente, uma equipa totalmente diferente... O Leo ainda é o Leo, continua a ser o melhor do planeta. É uma questão de tempo e todos vamos ver o melhor Leo em Paris, porque na Argentina continua a mostrá-lo", acrescentou Papu Gómez.