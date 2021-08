Messi: "Ouvi muitas coisas, mas da minha parte fiz tudo o que podia para ficar"

Lionel Messi na conferência de Imprensa de despedida do Barcelona.

Despedida: "Nunca pensei em despedir-me, nunca pensei que seria desta maneira. Pensava que seria com as pessoas, no relvado, a receber o último carinho. Senti muita falta dos adeptos com essa pandemia e tê-los perto de nós. Estou a sair do clube sem vê-los há mais de um ano e meio e não pensava que seria assim. Queria estar junto deles e despedir-me melhor. Quero agradecer todo o carinho destes anos, passamos muitos bons momentos, outros maus, mas o carinho deles sempre foi o mesmo, sempre senti reconhecimento, amor, assim como fiz para com este clube. Espero poder contribuir para que este clube continue a ser o melhor do mundo. Certamente, no momento em que me esqueço de muitas coisas, não estou nas melhores condições. É melhor passarmos para a hora das perguntas. Obrigado a todo o mundo."

Fez o possível para ficar: "Fiz tudo o que podia para ficar. Ouvi muitas coisas que disseram sobre mim, mas posso assegurar que da minha parte fiz tudo o possível para ficar. No ano passado não queria ficar, mas este ano queria e não pude por um problema com LaLiga. Fiz tudo o que podia para ficar e não consegui. Não tenho mais nada a dizer, fizemos tudo o que podíamos".

Começar do zero: "Muitas coisas passam pela minha cabeça, estou um pouco bloqueado. Até hoje não caiu a ficha de deixar este lugar, este clube, de mudar completamente a minha vida. Estive na primeira equipa há 16 anos e agora é hora de começar do zero. É uma mudança difícil para minha família, porque sei o que eles sentem por estar nesta cidade, mas sei que vamos adaptar-nos e ficar bem."

Champions League: "Ainda tenho a vontade de ganhar outra Champions League. Estivemos muito próximos na meia-final do Liverpool e na meia-final contra o Chelsea com o Pep. Poderíamos ter ganhado outra Champions League, mas não me arrependo de nada. Sempre tentamos dar o nosso melhor, mas é verdade que ficámos com a sensação que poderia ter ganhado mais. O meu objetivo é continuar a ganhar algumas Champions League e tentar apanhar o Dani (Alves). Vou tentar chegar mais perto, pelo menos."