"Messi? Os rumores foram uma surpresa. Teria posto em risco o futuro do clube"

Javier Zanetti, vice-presidente do Inter, assegura que o argentino nunca foi opção.

Os rumores que apontam Messi como alvo do Inter causaram surpresa no próprio clube. A garantia é de Javier Zanetti, antigo jogador e agora vice-presidente do clube.

"Ninguém pensou que saísse do Barcelona. Rumores sobre o Inter? Uma surpresa. Estávamos no meio de uma crise pandémica, não era possível uma inversão tão grande e teria posto em risco o futuro do clube. Temos uma estratégia precisa e estamos a fazer um grande trabalho, dentro e fora do campo", afirmou o argentino em entrevista à TyC Sports.

Zanetti, deixou, por outro lado, elogios a um compatriota de Messi: Lautaro Martínez. "É uma referência para nós e para a seleção. Quando se compra um jogador jovem, há que prever o que vai acontecer dentro de três ou quatro anos. O seu crescimento foi importante, ganhou maturidade e não é fácil adaptar-se ao futebol italiano. Os grandes jogadores são desejados pelos grandes clubes, mas vejo-o todos os dias e está muito contente. Sente-se um jogador importante", afirmou.