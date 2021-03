"Messi? Os outros vão ganhar a Bola de Ouro, como o Ronaldo ganhou..."

Treinador italiano e comentador da Sky Sport Italia deixa rasgados elogios ao astro argentino do Barcelona e faz a comparação com Ronaldo.

Fabio Capello, treinador italiano, abordou na quarta-feira a exibição de Lionel Messi em Paris, frente ao PSG, num jogo que terminou empatada 1-1 e ditou a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões, depois da goleada do clube francês no Camp Nou, no jogo da primeira mão, deixando rasgados elogios ao astro argentino.

"O Messi que vimos esta noite é um fenómeno que só o guarda-redes e o Marquinhos conseguiram parar", começou por dizer o comentador da Sky Sport Italia.

"É um futebolista com algo diferente e mostrou mais uma vez que tem algo mais que os outros, que é um génio absoluto", acrescentou, comparando depois a principal figura do Barcelona com Cristiano Ronaldo, que também foi eliminado nos oitavos da Champions, pelo FC Porto.

"Os outros vão ganhar a Bola de Ouro, como o Ronaldo ganhou, mas ele [Messi] é o génio, porque faz coisas com uma qualidade e rapidez impensáveis para todos os outros", atirou, concluindo de seguida:

"[Messi] Usa os pés como os outros usam as mãos. Esta noite vi um grande Messi e um belo Barcelona."