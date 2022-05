Messi: "O Real Madrid não era a melhor equipa desta Liga dos Campeões"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Astro argentino do PSG, sem querer "tirar o mérito" ao emblema merengue, considerou que a formação comandada por Carlo Ancelotti não era a melhor da prova, que acabou por conquistar pela 14.ª vez.

O Real Madrid conquistou no sábado a 14.ª Liga dos Campeões da sua história, ao vencer o Liverpool por 1-0 na final. No entanto, em entrevista ao canal argentino "TyC Sports", Lionel Messi, craque do PSG, considerou que a formação merengue não era a melhor equipa da competição.

"Tenho vontade de voltar a ganhar a Liga dos Campeões, fico zangado por não ter estado na final, mas também se pode ver que nem sempre o melhor ganha a Champions. A Champions são situações, momentos pontuais, momentos psicológicos, onde o mínimo erro te deixa de fora", começou por dizer.

"Quem está mais preparado para essas situações acaba por ganhar ou estar na final. O Real Madrid, sem lhe tirar o mérito, porque venceu e está sempre lá, não era a melhor equipa desta Champions e ganhou", concluiu o astro argentino.

De recordar que o PSG foi eliminado pelo Real Madrid nos oitavos de final da competição.