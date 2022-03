"Messi nunca voltará a jogar tão bem como há cinco ou seis anos"

Declarações de Michel Platini, ex-presidente da UEFA

Michel Platini, ex-presidente da UEFA, abordou várias temáticas numa entrevista extensa ao RMC Sport, incluindo a situação complicada que Lionel Messi vive em Paris, após a eliminação nos oitavos da Liga dos Campeões diante do Real Madrid.

"Quando os teus adeptos te assobiam no teu próprio estádio, é muito complicado. Nós entendemos os assobios, mas é complicado porque um jogador é um ser humano, tem alma". "Léo [Messi] entende os assobios, mas dói. Eu também já fui assobiado no Parque dos Príncipes. Nós temos o direito de assobiar, o público é soberano. O campo de futebol é um alívio, mas vivemos mal. Léo veio para agradar ao PSG. É muito difícil", começou por dizer.

"[Messi] Pode fazer o que quiser. A verdade é que é filho do Barcelona, tal como Ronaldo o era em Madrid. Decidiram ir embora e eu consigo colocar-me no seu lugar. É complicado para um jogador como Léo, quando chegas aos 34 anos sabes que vales muito, mas vais jogar tão como no passado? Lionel escolheu um novo desafio e é bom para o futebol francês que ele tenha vindo jogar para França, mas nunca voltará a jogar tão bem como há cinco ou seis anos atrás", considerou o antigo dirigente da UEFA.

Platini falou também sobre Kylian Mbappé, elogiando aquele que considera ser o herdeiro da dupla Ronaldo-Messi, que dominou os recordes do futebol mundial durante mais de uma década.

"Vivemos 15 anos extraordinários com dois jogadores excepcionais que ganharam tudo: Ronaldo e Messi. O futuro está à sua frente [Mbappé], ele pode ganhar tudo. Ele é o futuro grande craque dos próximos anos e tem tudo para ser o melhor, para ser Bola de Ouro várias vezes", garantiu.

Ainda com o PSG na mente, Michel Platini confessou não ser o maior adepto do trio Neymar, Mbappé e Messi, acrescentando que, mais do que nomes, a equipa necessita de um plano de jogo.

"É difícil fazer melhor do que o que eles [dirigentes do PSG] fizeram. Eles têm Messi, Neymar e Mbappé na frente. Se colocas três dos melhores jogadores do mundo e não ganhas , o que deves fazer? Talvez pensar mais sobre como jogar em vez de contratar figuras. Eu, em relação a Neymar, Messi e Mbappé, prefiro vê-los uns contra os outros", revelou Platini.