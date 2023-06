Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Tata Martino será o treinador escolhido para orientar a equipa.

Lionel Messi estará a caminho do inter Miami e, caso se confirme esta mudança, poderá mesmo reencontrar o treinador Tata Martino. De acordo com informações oriundas da Argentina, o clube norte-americano, que tem David Beckham como proprietário, está em negociações com o técnico que já foi selecionador da Argentina.

Além da atual campeã mundial em título, Tata Martino trabalhou com o astro em 2013/14, então no Barcelona.

Recorde-se que Phil Neville deixou o cargo de treinador do Inter Miami recentemente.