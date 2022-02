Messi no Real Madrid? Poderia ter acontecido em 2001: conheça a história

Quem o revela é o jornalista e escritor da biografia do astro argentino, Guillem Balagué, no diário francês "Le Parisien".

Corria o ano de 2001 quando uma das histórias daquele que para muitos é considerado o melhor jogador do mundo poderia ter tomado um rumo diferente.

Pois bem, Lionel Messi, a maior figura do Barcelona durante largos anos, poderia ter rumado ao Real Madrid. Quem o revela é o jornalista e escritor da biografia do astro argentino, Guillem Balagué, no diário francês "Le Parisien".

De acordo com Balagué, o emblema "blaugrana" mudou de diretor desportivo em outubro daquele ano e o recém-chegado Javier Pérez Farguell terá ficado escandalizado com o salário que Messi auferia com aquela idade - 100 milhões de pesetas [moeda utilizada em Espanha na altura] anuais, considerando-o excessivo e apresentando uma proposta inferior.

"Quem pensa ele que é? Maradona? Vamos parar com isto e ele que regresse à Argentina", terá dito.

A família do argentino terá ficado revoltada e Jorge Valdano, na altura diretor desportivo do Real Madrid, ficou a saber de tal revolta. De acordo Balagué, o dirigente dos "merengues" estaria até disposto a pagar mais do que os 100 milhões de pesetas que Messi ganhava no Barcelona, mas não quis fazer uma proposta formal para não entrar em guerra judicial com o Barça, salientando que só contrataria Messi se ele estivesse livre no mercado e chegasse a acordo de rescisão com os catalães.

Jorge Messi, pai de Leo, terá então utilizado a aproximação do Real Madrid para "avisar" o Barça: "Se vocês não querem manter o contrato, então acho que vamos para o Real Madrid", terá dito na reunião seguinte com os dirigentes do emblema "blaugrana".

A partir daí, já se sabe a história: o acordo acabou por chegar e Messi começou a escrever as páginas douradas de uma brilhante carreira.