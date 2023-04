"Messi no Barcelona? Não é como o PSG que tem uma torneira de gás e dinheiro"

Declarações do presidente de LaLiga no programa "After foot" da RMC

Javier Tebas, polémico presidente de LaLiga, abordou a possibilidade de o Barcelona contratar Messi, considerando o seu regresso ao clube complicado, por questões financeiras.

"A partir de hoje, vejo a situação como complicada. Ainda há tempo, mas terá de haver saídas de jogadores, a massa salarial terá de ser reduzida. Terá de ser para poder contratar o Messi. E depois há uma coisa que não sabemos, que é o salário do Messi. Ainda há muitas variáveis. O Barça não é como o PSG, que tem uma torneira de gás e de dinheiro para ter uma grande massa salarial. Têm de reduzir a sua massa salarial para poder contratar jogadores. É como o metro, deixa-os sair para poderem entrar. As pessoas ainda têm de sair do metro", apontou Javier Tebas.

Sobre o nível do campeonato espanhol, acusado de uma queda após as saídas de Ronaldo e Messi, respondeu com números: "O nível é visto ao longo dos anos, não apenas numa época. Nos últimos dez anos ganhou 60% dos títulos europeus e na época passada tivemos duas meias-finais da Liga dos Campeões e tivemos o Bola de Ouro, Benzema e o Golden Boy [Gavi]. Não sei se baixámos o nível".