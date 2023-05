"Messi no Barcelona? Depende dele. Se o clube tenta é porque pode"

Dirigente dos catalães abordou a possibilidade de regresso do argentino

Jordi Cruyff, atual secretário técnico do Barcelona que está de saída do clube, comentou o interesse dos catalães no regresso de Messi e deixou a batata quente nas mãos do campeão do mundo.

"A resposta é dele. Sabem como é. Ao dia de hoje, depende dele e do fair-play financeiro. É preciso fazer-lhe essa pergunta. O Messi está a jogar com o PSG, falta-lhe um jogo. Se não gostamos que falem de jogadores que ainda estão a competir, não o vamos fazer. A resposta, no final, depende do jogador. Já existe um bom plantel. Há jogadores muito jovens, com presente e futuro. Foi feito muito trabalho. É uma das equipas mais jovens da Europa", atirou.

"Temos de falar mais com as pessoas que estão envolvidas no plano de viabilidade e com a LaLiga. Se o clube está a tentar [contratar Messi] é porque pode. Quando um jogador termina o seu contrato...", finalizou.