"Messi não veio para o PSG pelos motivos certos. Só veio por dinheiro"

Palavras de um antigo jogador do clube parisiense.

Jérôme Rothen, antigo jogador francês que passou pelo PSG ao longo da carreira, mostrou-se desiludido com o contributo de Lionel Messi no emblema parisiense, numa altura em que ganha cada vez mais forma a possível saída do astro argentino no final da temporada.

"Não tenho palavras. Está completamente fora de rota. Isso prova o quanto ele não está interessado desde que chegou. Ele não veio para o PSG pelos motivos certos. Só veio pelas condições financeiras que lhe ofereceram. Só veio pelo dinheiro", afirmou à RMC.

"Em Barcelona, sabemos muito bem por que razão ele saiu. Eles não podiam mais pagar-lhe aquilo que estavam a pagar. Tiveram de o deixar sair", atirou ainda.

Messi, 35 anos, está em final de contrato. Esta época leva 20 golos em 36 jogos pelo PSG.