"Messi não vai para o Barcelona, tem uma oferta de 543 milhões do Al Hilal"

O empresário Marco Kirdemir, que tem uma boa relação com Al Khelaifi, adianta que Messi não jogará no Barcelona e que vai mudar-se para a Arábia Saudita caso a família aceite.

Com a saída praticamente certa de Paris, resta saber onde vai jogar Lionel Messi na próxima temporada. Barcelona e Arábia Saudita são os destinos mais prováveis neste momento, mas um regresso aos blaugrana é descartado pelo empresário de futebol Marco Kirdemir, que mantém uma boa relação com Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, e com o Rei da Arábia Saudita.

"Não vai para o Barcelona", afirmou o agente no programa "Goles", da Rádio Marca.

"O Messi tem uma oferta de 600 milhões de dólares [543 milhões de euros] do Al Hilal, a equipa do Rei. Ele viajou para a Arábia Saudita para conhecer o país, ver onde poderia morar com a família. E a se a família aceitar, ele jogará na Arábia Saudita", apontou Marco Kirdemir que diz também que há alguns meses teve uma reunião com representantes da Federação da Arábia Saudita e em que se falou do avançado argentino. "Vão gastar todo o dinheiro possível", reforçou.

Em relação ao castigo que o PSG aplicou a Messi por este ter falhado um treino devido a uma viagem à Arábia Saudita, o empresário acredita que se tivesse sido uma viagem ao Catar, país dos donos do clube francês, não teria havido "tanta especulação". "Isto deixou o presidente do PSG chateado", vincou.