"Messi não vai deixar marca no PSG. É um filho do Barcelona"

Rothen, antiga figura do PSG, não vislumbra o argentino conseguir um lugar na história do clube gaulês e considerou que o auge físico do craque já está ultrapassado

Despertador de grande mediatismo e criador de muitas expectativas no universo parisiense, Lionel Messi, chegado a Paris esta época, não é unânime entre a plateia da capital francesa. Para Jérôme Rothen, antiga figura do PSG, o argentino ficará de fora do corredor da fama do emblema e vive com saudades do Barcelona.

"Messi não vai deixar marca no PSG. É o filho de outro clube, o Barcelona, que é a sua vida. Ele vai a Barcelona quando tem dias livres", afirmou Rothen, em entrevista à "Marca", na qual antecipou uma permanência temporária do avançado em França. "Está de passagem. Ele não esperava isto [ir para o PSG", denotou o ex-jogador.

Rothen, que recusa colocar Messi ao nível de Ibrahimovic ou Luis Fernández, que se notabilizaram pelo PSG, considerou que o argentino atravessa uma fase de pouco fulgor físico e entende que o coletivo influencia um menor rendimento individual.

"É o melhor jogador da história, mas não tem as pernas de antes, não pode repetir os esforços que fazia. Além disso, e sobretudo, não tem os mesmos companheiros [que tinha no Barcelona]", analisou Rothen, atual comentador desportivo.

O ex-internacional francês justificou a opinião por, "neste momento", haver "demasiados problemas de adaptação dos jogadores" no PSG, o que impede que Messi "se sinta bem" no clube, o que "se reflete na vida privada".