"Messi não se está a divertir no Paris Saint-Germain"

Em declarações à ESPN, Daniel Alves abordou a saída do argentino do Barcelona, bem como a atual situação do craque das "pampas" em Paris

Ao fim de 17 épocas a representar a equipa profissional do Barcelona, onde conquistou tudo aquilo que um futebolista pode conquistar, quer em termos coletivos, quer na vertente individual, Lionel Messi mudou-se para o Paris Saint-Germain. O astro argentino chegou à capital francesa para formar o ataque mais temível do mundo, juntamente com Neymar e Kylian Mbappé, mas o seu desempenho está longe daquilo que era esperado por todos.

Apesar de ter conquistado a sua sétima Bola de Ouro, Messi atravessa o seu pior momento (fruto da eliminação precoce nos oitavos de final da Liga dos Campeões, perante o Real Madrid) e, segundo Daniel Alves, que atualmente representa o Barça, que passou pelo PSG durante duas temporadas e que é um dos melhores amigos do camisola 30 parisiense, não se conseguiu adaptar ao clube. "Messi não se está a divertir. Ele torna o futebol especial quando está a desfrutar e, para mim, o Leo está deslocado em Paris. No Barcelona, ele estava no melhor lugar do mundo para praticar o que ama", expressou o internacional brasileiro à ESPN.

Daniel Alves confessou ainda que sonha com o regresso do jogador natural de Rosário ao Barcelona, para voltar a jogar ao seu lado. "Por algum motivo, ele não está aqui. Mas espero que possa voltar, de preferência, enquanto eu aqui estiver para aproveitarmos mais um pouco. Todas as pessoas que saem do Barça acabam por se arrepender. Não há melhor sítio para um futebolista estar", concluiu.

Na presente época, Lionel Messi, de 34 anos, fez apenas sete golos e assistiu os companheiros em 10 ocasiões nas 26 partidas que realizou pelo PSG, cifras bastante abaixo do rendimento a que nos habituou.